BENRAHMA, JOUEUR DE CHÂTEAUROUX "Aucun contact avec Madjer"

L'international algérien, Saïd Benrahma, a fait part dans un entretien à lanouvellerepublique de son admiration pour la star des Foxes Riyad Mahrez. Le joueur algérien auteur d'un but vendredi dernier en Ligue 2 française a déclaré: «Je suis hyper-content de ce qui m'arrive ici. Je joue, j'enchaîne les matchs, c'est parfait», il a ajouté concernant son souhait de retour en sélection: «Je n'ai eu aucun contact avec Rabah Madjer mais je suis à sa disposition bien sûr. J'ai joué un match avec l'Algérie quand Christian Gourcuff était sélectionneur (en 2015 contre le Sénégal). Ce serait une fierté de porter à nouveau ce maillot.» Questionné sur les joueurs qui inspiraient le jeune avant-centre de Châteauroux, Benrahma a déclaré: «Il y en a un avec qui j'ai joué et qui est un phénomène, c'est Hatem Ben Arfa. Je lui parle de temps en temps au téléphone mais on n'évoque pas sa situation actuelle au PSG. J'aime bien Eden Hazard, Riyad Mahrez et bien sûr Messi et Neymar.» L'attaquant de 22 ans évolue actuellement au LB Châteauroux en Ligue 2 française, Benrahma est passé par Angers SCO et Ajaccio, prêté à chaque reprise par l'OGC Nice.