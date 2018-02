CHAMPIONNAT DE WILAYA DE KUNG FU WUSHU La compétition a débuté hier à Tissemsilt

Le championnat de wilaya de kung fu wushu a débuté hier à la salle omnisports de la commune de Khemisti (Tissemsilt) sous le slogan «instaurer la culture de non-violence en sports de combat», a-t-on appris des organisateurs. Plus de 170 athlètes minimes, cadets, juniors et seniors affiliés à sept clubs prennent part à cette compétition, a précisé la même source. Les compétitions sont prévues hier et aujourd'hui dans 11 disciplines de kung fu wushu dont le style du nord, sud et sabre. Cette compétition qualificative au championnat régional de kung fu wushu prévu en mars prochain à Tissemsilt permettra de détecter de jeunes talents et de se préparer pour les compétitions de la cette saison, notamment le Championnat national prévu en fin mars prochain à Batna.