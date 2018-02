COUPE D'ALGÉRIE DE VOLLEY-BALL (DAMES) Tirage facile pour le GSP et le NR Chlef

Le GS Pétroliers et le NR Chlef, respectivement leader et dauphin du championnat d'Algérie féminin de volley-ball (groupe A), ont hérité d'adversaires à leur portée en quarts de finale de la coupe d'Algérie, dont le tirage au sort a été effectué jeudi au siège de la Fédération algérienne (Afvb). Les Pétrolières, détentrices du trophée depuis plusieurs saisons, affronteront la formation universitaire de Ben Aknoun (Ruba), lanterne rouge du groupe B, alors que le NR Chlef sera opposé au WA Béjaïa, nouveau promu en Division nationale. Un match assez équilibré entre le WA Tlemcen et l'ASW Béjaïa et le derby bougiote NCB-RCB complèteront le tableau des quarts dont la date n'a pas encore été communiquée.