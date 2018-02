COUPES AFRICAINES INTER-CLUBS Les représentants algériens connaissent leurs adversaires

Les deux représentants algériens en Ligue des champions africaine cette année ont dû passer par le tour préliminaire et les deux se sont qualifiés grâce à de gros scores à domicile. Ils connaissent désormais leurs adversaires des 16es de finale. L'ES Sétif qui a sorti l'Olympique Réal de Bangui 6-0 à domicile puis 0-0 à l'extérieur, va rencontrer en 16es les Ghanéens d'Aduana Stars qui ont réussi à éliminer le club libyen d'Al Tahady en s'imposant chez eux 2-0 après avoir perdu à Benghazi. Le MC Alger qui vient de battre l'équipe congolaise Otohô d'Oyo sur le score sans appel de 9-0 avait tout de même perdu à l'aller 2-0. Les Algérois vont croiser en 16es un club du Nigeria inconnu nommé Montain of Fire and Miracles (MFM FC) basé à Logos. Les deux clubs algériens auront la chance de recevoir au match retour lors des 16es dont les dates sont les 6 et 7 mars et 16, 17 et 18 mars.

En coupe de la CAF, l'USM Alger qui va

entrer en compétition en 16es de finale va rencontrer le club de la République démocratique du Congo, AS Maniema Union basé à Kindu, vainqueur de la Coupe nationale pour la deuxième fois en 2017 et donc ce sera la seconde participation continentale, la première étant en 2007. L'USMA recevra à Alger au match retour. Le CR Belouizdad qui s'est qualifié en éliminant les Onze Créateurs Maliens (1-1 à Bamako et 2-0 à Alger) aura la tâche un peu plus compliquée face au meilleur club zambien, le Nkana FC qui entre dans la compétition en 16es et qui aura surtout la chance de recevoir au match retour. Les rencontres auront lieu les 6 et 7 mars pour l'aller et les 16, 17 et 18 mars pour le retour.