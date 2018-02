HANNI, ATTAQUANT DU SPARTAK MOSCOU "Je peux franchir un nouveau palier"

L'international algérien, Sofiane Hanni, est revenu sur les relations qu'il entretenait avec les supporters d'Anderlecht et son transfert en Russie au site sportmagazine.

L'Algérien de 27 ans est arrivé au Spartak Moscou lors du dernier mercato d'hiver, Hanni a déclaré à ce sujet:«Je n'aurais jamais imaginé qu'un club payerait 8 millions d'euros pour mes services, le Spartak Moscou cherchait un numéro 10 et j'étais sur sa liste.

À terme, je peux franchir un nouveau palier grâce à la Russie.» Sofiane Hanni a signé un contrat de 3 ans et demi avec le club russe du Spartak Moscou.