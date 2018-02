JEUX AFRICAINS DE LA JEUNESSE 2018 22 équipes annoncées au tournoi de rugby

Vingt-deux équipes et plus de 300 athlètes issus de 17 pays africains prendront part au tournoi de rugby masculin et féminin des Jeux africains de la jeunesse 2018 d'Alger prévus du 18 au 28 juillet, a indiqué l'instance africaine sur son site officiel. L'Algérie participera au tournoi masculin alors que d'autres pays africains, à l'instar de la Côte d'Ivoire, de la RD Congo ou encore de Madagascar seront présents dans les deux tournois. «Les Comités olympiques nous ont apporté un soutien maximal dans ce processus d'inscription et c'est aussi grâce à eux que nous pouvons aujourd'hui inscrire 22 équipes et plus de 300 jeunes athlètes», a déclaré le président de Rugby Afrique, Abdelaziz Bougja. Les JAJ 2018 seront organisés à Alger en partenariat entre l'Association des Comités nationaux olympiques africaines (Acnoa) et le Comité olympique et sportif algérien (COA). Ils sont réservés aux jeunes âgés entre 14 et 18 ans.