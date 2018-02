LIGUE 1 MOBILIS- 22E JOURNÉE Trois matchs avancés aux 1er et 2 mars

Trois matchs de la 22e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis ont été avancés aux 1er et 2 mars pour permettre au CRB, à l'USMA et à l'ESS de préparer les seizièmes de finale aller des compétitions interclubs de la CAF. Les rencontres CR Belouizdad-O Médéa et US Biskra-USM Alger se joueront le 1er mars prochain alors que le match ES Sétif-CS Constantine aura lieu le 2 mars. Les autres rencontres de la 22e journée se dérouleront les 9, 10 et 13 mars, a précisé la même source. D'autre part, l'instance chargée de la gestion de la compétition a avancé la rencontre USM Alger-ES Sétif de la 23e journée au 13 mars prochain à 17h.



Programme des matchs:

Jeudi 1er mars:

USB-USMA à 16h

CRB-OM à 17h

Vendredi 2 mars:

ESS-CSC à 18h

Vendredi 9 mars:

USMH-JSK à 16h

Samedi 10 mars:

USMBA-USMB à 16h

DRBT-PAC à 16h

NAHD-JSS à 16h

Mardi 13 mars:

MCA-MCO à 17h.