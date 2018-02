SA VALEUR S'ÉLÈVE À 400% La cote de Bennacer passe à cinq millions d'euros

Arrivé en provenance des U21 d'Arsenal pour un million d'euro cet été, l'international algérien Ismael Bennacer est devenu en peu de temps l'un des joueurs importants d'Empoli en Série B. Le jeune milieu algérien de 20 ans, qui se trouve dans le viseur de plusieurs clubs italiens de Série A et de son ancienne équipe, Arsenal, qui peut toujours le récupérer, voit sa valeur marchande augmenter de 400% par rapport à son prix d'achat, soit 5 millions d'euros. Une valeur qui va certainement pousser Bennacer à redoubler d'effort pour continuer à s'illustrer avec l'Empoli qui est leader de la deuxième division du championnat italien, et l'un des grands favoris pour rejoindre la Série A la saison prochaine. Le milieu de terrain international algérien a disputé 24 matchs et offert deux passes décisives. Des médias italiens ont pu confirmer que Empoli est contraint de vendre certains de ses joueurs et compris Ismael afin de bénéficier des montants de transferts pour injecter du sang neuf dans l'équipe.