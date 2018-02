STADE RENNAIS Mise à l'écart de Zeffane

L'international algérien de Rennes, Mehdi Zeffane, et son coéquipier Thomas Brandon qui ont eu une altercation mardi dernier à l'entraînement ont été mis à l'écart des séances du groupe professionnel pour la fin de semaine, a annoncé avant-hier l'entraîneur Sabri Lamouchi. Les deux joueurs ne seront pas concernés par le prochain match des Rennais contre Troyes ce soir pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. «Ils s'entraîneront avec nous dès le premier entraînement de la semaine prochaine», a avancé le coach français d'origine tunisienne en conférence de presse. Zeffane et Brandon ont eu une altercation lors d'une séance d'entraînement ouverte au public qui a nécessité l'intervention des autres joueurs rennais pour les séparer. Le défenseur algérien qui n'avait plus été titularisé pendant plus d'une année par l'ancien coach Christian Gourcuff, a été relancé par Lamouchi en novembre 2017 qui l'a titularisé à neuf reprises avant de lui préférer récemment son compatriote Ramy Bensebaïni.