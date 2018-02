TOURNOI MÉDITERRANÉEN DE HANDBALL L'ES Arzew remporte le trophée

Les gars de la ville pétrochimique ont terminé cette épreuve, disputée sous forme d'un mini-championnat, à la première place en compagnie du Ahly de Tripoli et des Tunisiens du CB Jemmal, avec six points chacun, mais ils ont obtenu le trophée honorifique du tournoi grâce à un meilleur goal-average.

L'ES Arzew a remporté le tournoi méditerranéen de handball qu'il a organisé du 18 au 21 février à la salle omnisports d'Arzew (Oran), malgré sa défaite lors du match de clôture, mercredi soir, face aux Libyens du Ahly de Tripoli, sur le score de 25-23.

L'autre match de cette dernière journée qui devait opposer le MC Oran face aux Tunisiens du CB Jammel n'a pu avoir lieu en raison du forfait des Oranais. Le président de l'ES Arzew, Amine Benmoussa, dont le club évolue en division Excellence, s'est dit, dans sa déclaration très satisfait des conditions dans lesquelles s'est déroulée cette manifestation qui s'inscrit dans le cadre des festivités célébrant la Journée du chahid le 18 février de chaque année, ainsi que des préparatifs de la ville d'Oran pour accueillir les Jeux méditerranéens en 2021. «Quand un petit club comme le nôtre parvient à organiser une manifestation de cette envergure, on ne peut qu'être fier et heureux à la fois. Il est clair qu'il y avait quelques imperfections, mais l'expérience qu'on a obtenue de ce tournoi, nous permettra certainement de réussir une meilleure organisation lors de la prochaine édition pour la rendre grandiose», a-t-il dit. La cérémonie de la clôture du tournoi, qui a vu également la participation d'un club français, à savoir Forest de Marseille, entraîné par l'ancien international algérien Redouane Saïdi et le forfait de dernière minute du Nadi Benghazi (Libye), s'est déroulée en présence des autorités locales et de wilaya.