GRAND PRIX INTERNATIONAL D'ALGER DE CYCLISME Le Belge Gaetan toujours en jaune

Le Grand Prix d'Alger a été inscrit dans le calendrier 2018 de l'Union cycliste internationale

La 4e et dernière étape, décisive pour la victoire finale du maillot jaune, devait se dérouler hier sous forme d'un circuit, tracé autour du ministère des Affaires étrangères (106 km).

L'Algérien Hamza Yacine du GS Pétroliers a remporté la troisième étape du Grand Prix international cycliste d'Alger, courue avant-hier à Rouiba, alors que le Belge Bille Gaetan a gardé le maillot jaune de leader.

Disputée au centre ville de la commune de Rouiba sous forme d'un circuit de 112 km, finalisé en cinq tours (22,5 km), la course a vu la victoire finale de l'Algérien Hamza Yacine du GS pétroliers qui a réalisé un temps de 2h28:51, devant Youcef Reguigui du club Sova/Natura4Ever et le Grec Kastrantas Charalampos de l'équipe serbe Java Partizan, crédités du même temps.

Le Belge Gaetan a gardé le maillot jaune de leader, alors que Youcef Reguigui a endossé le maillot vert du meilleur sprinteur.

L'Espagnol Reguero Corral Gabriel de l'équipe Vib Sports (Bahreïn) a pris le maillot à pois du meilleur grimpeur, alors que Hamza Yacine du GS Pétroliers a gardé le maillot blanc du meilleur espoir.

La troisième étape du rendez-vous international d'Alger a été dominée par quatre coureurs: le Britannique Dredge Christopher (Spirit Tifosi), l'Algérien Oussama Mansouri, le Marocain Mohcine Lahssaïni de l'équipe Sharjah (Emirats) et Abdellah Benyoucef du GS Pétroliers.

Les quatre hommes de tête ont annoncé la couleur dès le deuxième tour du circuit, reléguant le peloton à plus de deux minutes (2'06), sans être inquiétés par les coéquipiers du maillot jaune, le Belge Bille Gaetan, très «protégé» par ses coéquipiers de l'équipe Sovac/natura4Ever. Passant ensemble le quatrième et avant-dernier tour de la course, les quatre coureurs ont été finalement rattrapés dans les neuf derniers kilomètres, suite au travail réalisé par les coureurs de l'équipe Sovac-Natura4Ever et Vib Sports (Bahreïn) qui voulaient garder le maillot jaune de l'épreuve. La 4e et dernière étape, décisive pour la victoire finale du maillot jaune, devait se dérouler hier sous forme d'un circuit, tracé autour du ministère des Affaires étrangères (106 km).

Le Grand Prix d'Alger a été inscrit dans le calendrier 2018 de l'Union cycliste internationale (UCI), une occasion pour les coureurs algériens d'engranger le maximum de points en vue d'améliorer leur classement mondial.

Pour rappel, l'Algérien Abdellah Benyoucef du GS Pétroliers avait remporté le 14e Grand Prix international cycliste d'Alger 2017.