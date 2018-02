MADJER EN FAIT SON PROJET La problématique de "l'africanisation" de l'EN

Le coach veut redorer la vitrine des Verts

Sitôt lancée par le sélectionneur national, Rabah Madjer, la déclaration faite de son souhait d'«africaniser» le jeu des Verts lors des prochaines échéances, a fait le tour de la presse nationale.

Un débat ouvert qui place désormais l'ancienne star du FC Porto face à un défi énorme, celui de replacer l'EN parmi les ténors africains, mais en même tête tenter d'accrocher une seconde étoile sur le maillot algérien. Le site sportif algérien Lagazettedufennec.com a dressé sa synthèse hier à propos de ce sujet. Evoluer dans le contexte africain n'est pas vraiment facile dans un environnement particulier dans lequel il ne faut négliger aucune composante du climat en passant par les pelouses catastrophiques et l'engagement des joueurs sur le terrain. Ainsi, dans l'optique de rapprocher le jeu de l'EN aux conditions qui entourent ses matchs, la cohérence du groupe et l'équilibre passent avant tout, en apportant ma touche d'expérience, qui ont déjà disputé une compétition africaine. Autour de ces joueurs, qui constitueront la colonne vertébrale de l'équipe, s'imposeront des joueurs plus jeunes, mais dotés d'un vrai potentiel footballistique avant tout et physique ensuite. Le gros problème avec cette solution est qu'elle ne garantit en aucun cas une équipe forte en Afrique. L'équipe sera tributaire du jeu proposé et si elle est dans l'incapacité de le développer, elle se retrouvera automatiquement en difficulté. Autre couac, cette solution impose de fait un noyau restreint de joueurs. D'abord parce que la capacité de faire le jeu demande quelques matchs ensuite écarter les joueurs qui ne peuvent pas forcément s'intégrer dans cette logique faute de physique. L'Algérie dispose de suffisamment de joueurs connaissant parfaitement les rouages du continent noir et qui n'ont pas peur de jouer sur des terrains pourris dans des stades hostiles et sous une chaleur de plomb. Si ce profil de joueur a la chance de disputer la Ligue des champions africaine, il connaît les codes propres à l'Afrique: l'arbitrage bancale, l'engagement physique à la limite de l'agression, la malice pour faire craquer l'adversaire. Les stages des joueurs locaux sont une bonne manière d'étudier de plus près leurs profils, mais seules les performances immédiates en sélection A seront retenues. Cependant, si ce joueur algérien est physiquement au point, tactiquement ce n'est pas le cas et il faudra donc patienter avec ce genre de profil pour lui permettre d'acquérir certains repères en gardant en tête que les plus talentueux d'entre eux auront l'occasion de s'aguerrir en Europe. Toutefois, l'intégration des joueurs à «africaniser» doit se faire progressivement pour se donner les moyens de prendre le jeu à son compte. La capacité d'adaptation est primordiale pour espérer faire des résultats significatifs. Madjer doit faire de l'EN une équipe tout-terrain. Il ne doit rien laisser au hasard, l'environnement, le climat, le terrain, les adversaires, l'état de forme des joueurs. Tout doit être minutieusement étudié pour préparer au mieux la sélection. L'Equipe nationale doit être capable d'évoluer dans des systèmes différents. Elle doit être capable de faire le jeu et maîtriser complètement son sujet en infligeant des scores importants pour affirmer sa supériorité face à des équipes plus faibles. Elle doit savoir aussi, lorsque ce n'est pas possible, adopter un jeu plus direct notamment sur des terrains compliqués. Ça tombe bien, Madjer a le luxe d'avoir du temps, ce que n'avaient pas ses prédécesseurs. De toutes les façons, il est peu probable de voir Rabah Madjer appliquer cette solution à son équipe dans un avenir très proche. Cette méthode n'est pas une garantie en Afrique mais elle s'impose du fait. Attendons pour voir son évolution chez les Verts.