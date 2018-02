LIGUE 1 MOBILIS - 21E JOURNÉE : QUATRE MATCHS SONT PRÉVUS AUJOURD'HUI USMA-MCA en fanfare

Par Saïd MEKKI -

Les duels vont peser dans ce beau derby algérois

Des quatre derniers matchs de la 21e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis, prévus aujourd'hui, c'est évidement le derby algérois entre l'USM Alger et le MC Alger qui domine les discussions des férus de la balle ronde dans notre pays. Les trois autres matchs au programme sont: USMB-DRBT à Blida, JSS-CRB à Béchar et OM-ESS à Médéa. Il y a plus d'une semaine que ce derby est sur toutes les lèvres des supporters des deux formations qui se préparent bien pour remplir les gradins du stade du 5-Juillet aujourd'hui avant le coup d'envoi de la rencontre prévue à partir de 17h.

Les deux clubs connaissent des fortunes diverses ces dernières semaines. Si le MC Alger enchaîne des victoires dont la dernière très large contre l'équipe congolaise, l'AS Otôho d'Oyo (9-0), en Ligue des champions, l'USM Alger n'arrive toujours pas à enchaîner les victoires au point où le coach Hamdi est bel et bien sur la sellette.

Le MCA veut donc confirmer ces bons résultats alors que l'USMA cherche une victoire pour redonner confiance aussi bien aux joueurs qu'aux supporters. Et c'est l'enjeu de cette partie qui comme de coutume, s'annonce si difficile pour les deux équipes. Ainsi et compte tenu de l'ambiance qui règne au sein des deux formations, l'avantage va donc aux gars du Mouloudia d'Alger en pleine euphorie avec les bons résultats qui s'enchaînent. Mais, le coach de l'équipe Casoni, n'a pas omis d'avertir ses joueurs en leur lançant: «Il faut garder les pieds sur terre car l'USMA n'est pas l'AS Otôho» avant d'ajouter que «Pour rester en course pour le titre, il faut remporter le derby». Du côté de l'USM Alger, le coach Hamdi n'a pas hésité à commenter sa position après les mauvaises prestations de l'équipe en indiquant qu'«un entraîneur joue tout le temps sa tête, j'espère garder la mienne à l'issue de ce match» avant d'ajouter que «nous ferons de notre mieux pour remporter ce match.» D'ailleurs, le coach des Rouge et Noir n'a pas raté l'occasion du match qu'a disputé le MCA en Ligue des champions face à l'équipe congolaise d'Otôho, pour «espionner» le jeu des Vert et Rouge et exploiter autant les points forts que faibles du MCA pour le contrer cet après-midi.

Le match est donc bien lancé et la grande foule attendue dans les gradins va certainement assurer le spectacle comme de coutume de la part des deux kops en attendant le vrai résultat, celui sur le terrain entre les joueurs. De son côté, la JS Saoura (4e avec 31 points), est à l'affût du moindre faux pas du MCA pour lui chiper la seconde place en recevant aujourd'hui une équipe du CR Bélouizdad en perte de vitesse. Imbattable sur son terrain à Béchar, l'équipe bien drivée par Khouda veut confirmer cette réputation qui date de janvier 2015 et surtout pour garder à l'oeil la position du leader et son dauphin. Les Rouge et Blanc du CR Belouizdad se présentent à Béchar avec la ferme conviction d'arracher un bon résultat d'autant que l'équipe reste sur une belle qualification pour les 16es de finale de la coupe de la Confédération pour s'éloigner de la zone dangereuse des relégables. Le match des mal-classés qui aura lieu à Blida, entre l'équipe locale de l'USMB et le DRB Tadjenanet vaut vraiment le déplacement.

L'USM Blida est condamnée à gagner ce match sous peine de mettre un pied en Ligue 2 d'autant que la rencontre est prévue sur son propre terrain. Le milieu de terrain, Tayeb Slimane déclare que «nous n'avons plus droit à l'erreur. Pour nous les joueurs, l'USMB doit rester en Ligue 1...» C'est donc un véritable avertissement pour les gars du président Gueraïche qui a remobilisé ses joueurs pour bien réagir dans ce match en déplacement. Le joueur Senouci, estime que «Gagner à Blida est la meilleure option pour continuer la lutte vers le maintien». Enfin, le dernier match au programme d'aujourd'hui opposera l'Olympique de Médéa à son invité du jour, l'ES Sétif (8e, 29 pts) dans un match très ouvert. L'Olympique de Médéa ne perd que rarement sur son terrain et l'Entente de Sétif est une formation capable du meilleur comme du pire. Le match s'annonce donc des plus attractifs et les deux formations veulent éviter toute mauvaise surprise en cette période des matchs retour décisive.



Programme des matchs:

OM- ESS (15h)

JSS-CRB (16h)

USMB-DRBT (16h)

USMA-MCA (17h).