2E GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE DE MISSERGHINE Les cyclistes de Aïn Témouchent dominent

Les coureurs de la ligue de Aïn Témouchent se sont illustrés lors de la course cycliste régionale, du 2e Grand Prix de la ville de Misserghine, disputée avant-hier sur un circuit fermé de cette commune (Oran).

Pour les seniors qui ont concouru sur une distance de 65 km, en 10 tours, la palme est revenue au cycliste Labdi Hocine du club de la sûreté wilaya de Aïn Témouchent, qui a dominé l'épreuve devant ses coéquipiers Belbachir Ilyes et Soudani Rabie.

En juniors qui ont effectué huit tours, sans conteste, c'est le jeune Nahari Amine du Club Amel El Malah de Aïn Témouchent qui a montré du mérite pour monter sur la première marche du podium devant Benachour Smaïl de Tahadi Oued Tlélat et Boukhari Youcef du même club.

Chez les cadets concourant sur une distance de 32,5 km, à effectuer en cinq tours, ce fut le jeune Anani Hamza de la Protection civile d'Oran, qui remporta l'épreuve devant Smili Belkheir du Nasr Oued Tlélat et Sahraoui Abdenour du club Tahadi Oued Tlélat.

En minimes, sur 32,5km la première place est revenue à Boukhari Abdellah suivi de Nahari Djawed du club Amel El Malah de Aïn Témouchent et Boumaâza Mohamed Khaled de Naftal Oran. Cette compétition, qui a enregistré la participation de 84 coureurs des catégories, minimes, cadets, juniors et seniors représentant cinq wilayas de l'ouest du pays, à savoir: Mascara, Mostaganem, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbès et Oran a été qualifiée d'un «bon niveau technique» par les organisateurs.

Ce rendez-vous sportif a été clôturé par une cérémonie de remise de prix et de cadeaux aux lauréats, en présence des autorités locales et de représentants de la direction de la jeunesse et des sports d'Oran.