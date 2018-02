AL NASR Ça ne s'arrange pas pour Djabou

Hier en quarts de finale de la coupe du roi d'Arabie saoudite, le club d'Al Nasr devait impérativement gagner pour se qualifier et oublier les derniers échecs en championnat. Un match qui semblait pourtant facile pour les coéquipiers de Abdelmoumen Djabou face à Al Baten, l'ancien capitaine de l'ES Sétif était laissé sur le banc jusqu'à la 57e minute, lorsque le score était de 0-1 pour les visiteurs qui ont marqué le seul but de la rencontre à 18e par Jhonnattann Da Conceicao. Aligné dans un rôle d'ailier gauche, l'international algérien n'a pas réussi à faire grand-chose et sauver son équipe d'une défaite synonyme d'une sortie en quarts de finale de Coupe du roi. Pour l'instant, l'international algérien âgé de 31 ans n'a été titularisé qu'une seule fois, en quatre rencontres, depuis son arrivée.