BARÇA Des primes pouvant atteindre 30 millions d'euros

Encore engagé dans les trois compétitions auquel il participe, le FC Barcelone a toujours la possibilité de réaliser le triplé. Une performance exceptionnelle que la formation catalane a déjà réalisée en 2009 et 2015. Pourtant, rééditer cet exploit pourrait coûter cher aux Blaugranas. Mundo Deportivo dévoile que chaque joueur recevra une prime d'un million d'euros au club en cas de victoire en Liga, Copa Del Rey et Ligue des Champions.

Une somme avoisinant les 30 millions d'euros en prenant en compte chaque élément de l'effectif d'Ernesto Valverde. Ces chiffres impressionnants sont dus à l'addition des différentes primes de victoire. Ainsi, un doublé, une victoire en Ligue des champions ou en Liga donneraient lieu également à une rémunération supplémentaire des joueurs barcelonais. En revanche, une victoire en Copa del Rey conjugué d'échec dans les deux autres compétitions ne donnerait pas lieu à des primes.

Le quotidien catalan explique aussi que d'un point de vue économique, l'idéal pour le FC Barcelone serait d'atteindre la finale de la Ligue des Champions sans la gagner. Toutefois, il semble parfaitement logique que le club catalan préférera payer davantage ses joueurs et faire une razzia de trophées.