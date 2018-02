BAYERN MUNICH Lewandowski prêt à tout pour rejoindre Zidane

Alors qu'il souhaiterait quitter le Bayern Munich, Robert Lewandowski aurait changé d'agent pour rejoindre le Real Madrid. Robert Lewandowski souhaiterait s'engager avec le Real Madrid. Le 10 Sport a révélé avant-hier que le buteur du Bayern Munich a décidé de se séparer de son agent, Cezary Kucharski, pour être désormais représenté par Pini Zahavi. Très proche d'Antero Henrique, le nouvel agent de Robert Lewandowski pourrait jouer un rôle majeur si le PSG décidait de se tourner vers l'international polonais. D'après AS, Robert Lewandowski aurait opté pour Pini Zahavi dans le but de rejoindre le Real Madrid:«Lewandowski change d'agent pour venir à Madrid», peut-on lire en titre du média espagnol hier. Même son de cloche pour le média polonais Przeglad Sportnowy. Alors qu'une rencontre entre Pini Zahavi et la direction du Real Madrid aurait déjà eu lieu, un transfert de Robert Lewandowski à la Maison Blanche serait tout à fait plausible.