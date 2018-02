CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE JUDO CADETS 675 athlètes présents à Aïn Defla

Au total 675 judokas des deux sexes activant dans 91 clubs issus de huit régions du pays prennent part au championnat national de judo cadets, qui a débuté avant-hier à la salle omnisports Abdelkader Hamdoud de Aïn Defla. Organisée par la ligue de judo de Aïn Defla en collaboration avec la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS), sous l'égide de la Fédération algérienne de judo, cette compétition (en individuel) de deux jours a drainé un fort nombreux public avide de sensations et de beaux gestes techniques. «L'objectif premier de la compétition est d'affûter la préparation des sportifs qui y prennent part», a indiqué le directeur de l'organisation sportive à la Fédération algérienne de judo, Zaïm Hakim, signalant que les sportifs qui se mettront en évidence renforceront l'Equipe nationale de judo. Se félicitant des conditions d'organisation de la compétition, il a émis le souhait de voir l'esprit sportif y régner. Pour sa part, le président de ligue de judo de Aïn Defla, Fodhil Messas, a soutenu que ce rendez-vous sportif sera bénéfique à plus d'un titre à ses éléments dans la mesure où ils auront à se frotter à des sportifs nettement mieux aguerris. Reconnaissant que les judokas de Aïn Defla sont, dans l'ensemble, d'un niveau tout juste moyen, Messas, également membre de la Fédération algérienne de judo, a estimé que le développement du judo dans cette contrée était tributaire du renforcement des moyens matériels, citant en guise d'exemple des tatamis. Les catégories de poids concernées par cette compétition sont celles des -40 kg, -44 kg, -48 kg et -52 kg chez les filles, ainsi que celles de -46 kg, -50 kg, -55, - 60 et - 66 kg chez les garçons.