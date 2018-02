CHELSEA Hazard, un salaire faramineux pour le retenir

Neymar, Harry Kane, Robert Lewandowski, Eden Hazard, Mauro Icardi... A en croire les différentes rumeurs autour du Real Madrid, les joueurs susceptibles de renforcer les Merengue et d'aider à tourner la page de la BBC sont nombreux. Certaines pistes semblent toutefois plus solides que d'autres. Si l'arrivée de Neymar, un an seulement après avoir vu le PSG débourser 222 millions d'euros pour le recruter, apparaît illusoire, celle d'Eden Hazard est autrement plus envisageable. Et pas seulement parce qu'à l'instar de Robert Lewandowski, son nom est évoqué depuis plusieurs étés du côté du Real Madrid. Récemment interrogé sur le sujet dans Téléfoot, l'intéressé n'a d'ailleurs pas exclu un départ. «On sait que tout peut aller vite dans le foot comme il peut ne rien se passer. Ça fait quelques années qu'on parle de moi, quand ce n'est pas Paris c'est le Real et quand ce n'est pas le Real, c'est Paris. Mais si je dois changer, je changerai», a-t-il ainsi affirmé, prenant néanmoins soin d'ajouter «Je suis très heureux à Chelsea» ou encore «je donnerai le maximum pour Chelsea le temps que je serai là.» Des propos qui n'incitent pas forcément à l'optimisme, mais à en croire le Telegraph, Chelsea entend bien conserver son joueur vedette, pour l'heure sous contrat jusqu'en juin 2020. Et pour ce faire, les dirigeants des Blues entendent sortir le chéquier et lui proposer une substantielle revalorisation salariale. Selon le quotidien anglais, les Blues compteraient ainsi lui offrir quelque 300 000 livres par semaine, soit 340 000 euros ou encore près de 18 millions d'euros annuels. De quoi forcément faire réfléchir. Et ce d'autant plus si Antonio Conte était amené à partir. L'ancien Lillois ne goûte guère en effet de jouer numéro 10 plutôt que sur un côté...