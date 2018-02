GALATASARAY EN TÊTE DU CLASSEMENT Du bon Feghouli face à Bursaspor

Hier soir, pour le compte de 23e journée de la Super Lig turque, le Galatasaray de Sofiane Feghouli a accueilli le Bursaspor. Une rencontre dans laquelle Feghouli était aligné en première période comme ailier droit. L'international algérien a été très bon et il a même participé au premier but de Gomis après un centre mal négocié par le gardien qui part vers son coéquipier Rodrigues, ce dernier adresse une belle passe décisive à Gomis et annonce le début d'un festival puisque l'attaquant français a inscrit un triplé dans la rencontre. Suite à la blessure du milieu de terrain Ryan Donk, l'entraîneur Fatih Terim a remet Feghouli comme milieu de terrain relayeur.

Ce dernier a tenté de marquer dans les derniers instants du match mais le gardien a repoussé sa frappe, score final 5-0 pour le Galatasaray qui continue de sa bataille à distance pour la première place avec l'Istanbul Basaksehir et le Fenerbahce.