LE CSC S'ACCROCHE À SON FAUTEUIL Le MC Oran confirme

Le CS Constantine, le leader de la Ligue 1 Mobilis qui restait sur une série de contre-performances dont un 3-0 contre le MC Alger la semaine dernière, a renoué avec le succès lors de la 21e journée, en battant vendredi le mal-classé US Biskra (1-0), au moment où le Dauphin MC Oran a enfoncé l'autre mal-classé, l'USM El Harrach (1-0), alors que dans le bas du tableau la JS Kabylie a remporté une précieuse victoire dans la course au maintien, en dominant l'USM Bel Abbès (2-1). Une courte mais importante victoire pour les Sanafir, assurée dès la 5e minute par leur maître-artilleur Mohamed-Amine Abid, ayant consolidé par la même occasion sa première place au classement des meilleurs buteurs, avec 14 réalisations. Le CSC conforte ainsi sa place de leader, avec désormais 42 points, alors que l'USB reste premier club non relégable, en compagnie de la JS Kabylie, qui malgré son importante victoire contre l'USM Bel Abbès (2-1) reste coincée dans la zone rouge, avec 22 unités. Ziri-Hammar avait ouvert le score pour les Canaris, sur penalty à la 15', et c'est Benaldjia qui avait doublé la mise à la 56'. Un but qui a pris toute son importance à la 74', lorsque Seguer avait marqué pour l'USMBA, car sans la réalisation de Benaldjia, la JSK n'aurait peut-être pas réussi à engranger les trois précieux points. A Oran, c'est le transfuge du DRB Tadjenanet, Chibane, qui a offert la victoire au MCO à la 70', maintenant les Harrachis dans une inconfortable avant-dernière place du classement général, avec désormais quatre longueurs de retard sur les deux premiers clubs non relégables, l'USB et la JSK. Dans le derby algérois, entre le Paradou AC et le NA Hussein Dey, l'équipe locale a commencé par mener au score, grâce à son buteur-maison Zakaria Naïdji (60'), avant de se faire rejoindre (1-1) par les Sang et Or, grâce à Allati, ayant transformé un penalty à la 76'. Un résultat équitable, qui maintient les deux clubs de la capitale au pied du podium, respectivement 4e et 5e, avec 32 et 31 points. Les quatre matchs restants de cette 21e journée se jouaient hier en fin de journée.