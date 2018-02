MANCHESTER UNITED Pogba est sur le marché

On sait que son départ est dans les tuyaux depuis quelques semaines. Alors qu'il ne s'entend plus avec son coach, José Mourinho, Paul Pogba n'a jamais été si proche de la sortie. Le Français a vu en effet son agent accélérer un probable départ. Selon Sports Illustrated, Mino Raiola aurait proposé le milieu de terrain à plusieurs cadors européens. Et ce, avant même la non-titularisation de ce dernier mercredi soir face à Séville en Ligue des Champions. Cependant, toujours selon SI, la Pioche n'a vu aucun grand club être intéressé par lui. Ce travail de prospection de Raiola pourrait toutefois finir par porter ses fruits. De son côté, José Mourinho ne supporte plus les interrogations sur le Français. Après la rencontre à Séville, il s'est montré agacé du fait que tout le monde lui pose des questions sur Pogba, et non sur son remplaçant au poste, le jeune McTominay: «En conférence d'avant-match, on m'a posé quatre questions dont trois sur Paul (Pogba) qui ne jouait même pas. C'est un peu étrange. Si j'étais l'un de vous, je demanderais si le manager de United a aimé le prestation de McTominay et ma réponse serait «oui il a réalisé une performance fantastique».