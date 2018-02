TIRAGE AU SORT DES 8ES DE FINALE AC Milan-Arsenal: big affiche

Le match aller aura lieu le 8 mars en Italie et le retour le 15 mars en Angleterre. Les autres grosses écuries de cette édition ont été épargnées.

AC Milan contre Arsenal: c'est le seul choc des 8es de finale d'Europa League, sorti du tirage du sort effectué par Eric Abidal, ex-international français de Barcelone, hier matin au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. Le match aller aura lieu le 8 mars en Italie et le retour le 15 mars en Angleterre. Les autres grosses écuries de cette édition ont été épargnées, puisque l'Atletico Madrid va jouer contre le Lokomotiv Moscou et le Borussia Dortmund contre Salzbourg. Les autres 8es de finale sont: Lazio-Dynamo Kiev, RB Leipzig-Zenit Saint-Pétersbourg, CSKA Moscou-Lyon, Marseille-Athletic Bilbao et Sporting Portugal-Plzen. Il n'y a donc pas de grosses affiches hormis ce duel entre Milan et Arsenal. Les Gunners partent favoris face une écurie italienne au palmarès impressionnant - 7 Ligues des champions notamment - mais qui n'est plus ce qu'elle était et pointe à la 7e place du championnat d'Italie. Ce sera tout de même un gros test pour le club londonien qui a raté la qualification en Ligue des champions la saison dernière et est souvent présenté comme une équipe sur la pente descendante, avec un Arsène Wenger toujours à la barre à 68 ans en dépit des critiques récurrentes sur ses choix de joueurs pendant les mercatos. Arsenal et Milan se sont affrontés six fois en compétitions européennes, pour un bilan équilibré avec deux victoires chacun et deux matchs nuls. En 2011-2012, les Milanais avaient éliminé les Gunners en 8e de finale de Ligue des champions en s'imposant 4-0 en Italie, avant de s'incliner 3-0 à l'Emirates. En 2007-2008, c'est Arsenal qui l'avait emporté au même stade de la compétition grâce à deux buts tardifs à San Siro 2-0. La finale est prévue le 16 mai à Lyon. Une source de motivation supplémentaire pour les Lyonnais, demi-finalistes la saison dernière? «Il est évident que jouer dans son stade est quelque chose d'exceptionnel, mais il y a des adversaires de haut niveau, il faut les respecter» tempère Bernard Lacombe, conseiller du président de l'OL, Jean-Michel Aulas. En 8e de finale, Lyon va jouer contre le Lokomotiv Moscou. Le club russe, comme le Zenit et le CSKA, sera probablement très surveillé par l'UEFA et les autorités après les incidents à Bilbao jeudi en 16e de finale retour. Quatre personnes ont été blessées dans de violents affrontements entre des supporters de l'Athletic Bilbao et ceux du Spartak Moscou qui ont débouché sur l'arrestation de neuf personnes, dont trois Russes et un Polonais, selon un nouveau bilan transmis vendredi par les autorités. La rencontre a aussi été assombrie par le décès d'un des policiers déployés pour la sécuriser, mort d'un infarctus en pleine rue. Le département de sécurité du gouvernement basque a cependant souligné vendredi que ce décès n'était pas une conséquence des troubles dans la ville du Pays basque espagnol (nord).



Programme des 8es de finale

Lazio Rome (ITA)-Dynamo Kiev (UKR)

RB Leipzig (GER)-Zenit Saint-Pétersbourg (RUS)

Atletico Madrid (ESP)-Lokomotiv Moscou (RUS)

CSKA Moscou (RUS)-Lyon (FRA)

Marseille (FRA)-Athletic Bilbao (ESP)

Sporting Lisbonne (POR)-Plzen (CZE)

Borussia Dortmund (GER)-Salzbourg (AUT)

Milan AC (ITA)-Arsenal (ENG).