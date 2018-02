TOURNOI NATIONAL DE BOULES Quelque 150 participants au rendez-vous d'Illizi

Près de 150 sportifs, représentant 18 wilayas, prennent part à un tournoi national de boules, entamé avant-hier à la salle omnisports du quartier El-Wiam à Illizi. Organisé dans le cadre des festivités célébrant l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures (24 février 1971), cette manifestation sportive a débuté en présence d'un public nombreux venu découvrir et apprécier cette discipline sportive, récente dans la wilaya. L'organisation de ce tournoi national, qui s'étale sur deux jours, se déroule dans une ambiance empreinte «d'optimisme» quant au développement de sa pratique dans les wilayas du Sud, a indiqué le président de la ligue de wilaya de boulisme, Fateh Ouaouane. Le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, Brahim Cherif, a estimé, de son côté, que ce tournoi est une occasion de mieux faire connaître cette discipline dans le Sud et une opportunité de prospection de boulistes talentueux afin de les accompagner dans leur préparation pour représenter la wilaya lors de différents évènements sportifs. Le bureau fédéral de la Fédération algérienne des sports de boules a tenu, pour la première fois, une réunion dans la wilaya d'Illizi, ayant permis d'arrêter un programme spécifique pour le développement de cette pratique sportive dans les wilayas du Sud, et ce à travers l'organisation de compétitions locales et nationales, a-t-il fait savoir.