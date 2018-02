VARDY, CAPITAINE DE LEICESTER CITY "Mahrez nous a réunis dans le vestiaire"

Avant le match d'hier face à Stoke City, l'attaquant de Leicester City Jamie Vardy est revenu sur le cas de Mahrez et de ce que s'est passé après que ce dernier a séché l'entraînement. Vardy a expliqué au micro de SkySports que c'était difficile pour Riyad de subir une chose pareille et que dans le monde du foot tout peut arriver, l'attaquant vedette des Foxes a indiqué aussi que Riyad a réuni tout le groupe pour expliquer ce qui c'est passé. «Ce qui est fait est fait, l'offre est arrivée, elle a été refusée, et vous pouvez comprendre sa déception, mais pendant qu'il n'était pas là, nous devions aller de l'avant, nous sommes tous des professionnels et nous devions jouer sans lui, que ce soit lorsqu'il est blessé ou sur le banc, alors nous nous sommes concentrés sur les matchs.» «Il est revenu, il nous a mis dans le vestiaire, il a expliqué la situation. C'est Riyad qui a voulu la réunion et a rassemblé tout le monde dans le vestiaire à huis clos entre nous. Avec le vestiaire que nous avons on est un groupe très soudé». A noter que le duo Mahrez-Vardy a encore frappé dernièrement en coupe face à Sheiffeld, l'international anglais a marqué un but dans la rencontre sur une magnifique passe décisive de l'ailier algérien.