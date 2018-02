LIGUE 1 MOBILIS - 21E JOURNÉE : LE STADE DU 1ER-NOVEMBRE A FAIT LE PLEIN La JSK retrouve des couleurs

Par Kamel BOUDJADI -

Les Canaris peuvent enfin échapper à la relégation. La victoire d'avant-hier face à l'USMBA a remis l'espoir en marche, mais elle avait plusieurs significations.

Ce n'est pas l'écart en buts qui était recherché par la direction kabyle, mais c'est surtout une victoire simplement pour nourrir la flamme de l'espoir qui s'éteignait de week-end en week-end. C'était d'ailleurs l'essentiel du commentaire de Cherif Mellal à l'issue de la rencontre qui exprimait son satisfecit quant au résultat. «C'est une victoire importante pour la suite de la compétition acquise grâce au retour des supporters de la JSK.» Aussi, cette prestation des Canaris retrouve tout son sens lorsque l'on sait désormais que l'espoir de rester en Ligue 1 est encore fort. Les prochaines rencontres plus ou moins difficiles seront donc abordées avec plus de confiance en soi d'autant plus que les joueurs évolueront sous la chapelle bienveillante de Youcef Bouzidi, le nouvel entraîneur qui succède à Noureddine Saâdi. La rencontre d'avant-hier a par ailleurs connu un retour des supporters. Le stade du 1er-Novembre était archicomble. Des dizaines de milliers de supporters qu'on n'a pas vus depuis près d'une dizaine d'années. En fait, ces derniers ont répondu massivement à l'appel du président Cherif Mellal. Ils étaient venus non pas pour un résultat éclatant ou une prestation comme au temps du Jumbo jet mais juste pour soutenir des Canaris en difficulté. Les supporters de la JSK sont revenus au stade du 1er-Novembre parce que le club a besoin d'eux. Autre signification de la rencontre d'avant-hier, le président Cherif Mellal semble avoir convaincu les supporters qui ont adhèré massivement à son projet. Le retour en force lors de la rencontre face à l'USM Bel Abbès est un message clair. Les supporters du club kabyle aiment toujours leur équipe et leur désertion des gradins était due à la déception de voir l'anarchie tuer la JSK. Ils ont déserté les gradins du 1er-Novembre pour ne pas voir la mort de leur équipe symbole. A son arrivée à la présidence, Cherif Mellal a fait une promesse aux supporters. Son travail sera de faire de la JSK un club professionnel qui n'aura plus besoin de chercher de l'argent. Dans quelques années, la JSK accueillera dans ses effectifs tous les talents de la région qui ne déméritent pas. C'est donc un message d'adhésion à ce projet que les supporters viennent d'exprimer à ce jeune investisseur qui commence à mettre de l'ordre dans la maison.

Enfin, notons que la victoire face à l'USM Bel Abbès même si elle éloigne le spectre de la relégation, ne l'annule pas totalement. Les Canaris auront à glaner des points lors de confrontations très difficiles qui les attendent. Un grand travail reste à faire pour Youcef Bouzidi qui aura ainsi la chance de lancer son travail sur une victoire. Un blocage psychologique en moins.