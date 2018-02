GRAND PRIX INTERNATIONAL D'ALGER DE CYCLISME Le Grec Charalampos remporte la 15e édition

Au classement général par équipes, l'équipe serbe Java Partizan a pris la première place devant l'équipe algérienne du Sovac/Natura4Ever, alors que la troisième place est revenue à l'équipe émiratie de Cherdjah.

Le Grec Kastrantas Charalampos de l'équipe serbe Java Partizan a remporté avant-hier le 15e Grand Prix international cycliste d'Alger après avoir dominé la quatrième et dernière étape, courue sous forme de circuit autour du ministère des Affaires étrangères (Alger).

Le Grec a franchi la ligne d'arrivée du circuit d'Alger dans le temps de 2h41:41, devant le Marocain Makhchoun Mounir de l'équipe bahreïnie Vib Sports (2h42:46) et l'Algérien Youcef Reguigui du club Sovac/natura4Ever (2h43:26).

Le Grec Kastrantas a réussi le coup double en remportant le maillot jaune du vainqueur final du Grand Prix international d'Alger, mais également le maillot vert du meilleur sprinteur, porté la veille par l'Algérien Youcef Reguigui du club Sovac/Natura4Ever. De son côté, l'Espagnol Reguero Corral Gabriel de l'équipe Vib Sports (Bahreïn) a remporté le maillot à pois du meilleur grimpeur, alors que Hamza Yacine du GS Pétroliers, a pris le maillot blanc du meilleur espoir.

La 4e et dernière étape du rendez-vous d'Alger, courue sous forme de circuit de 106 km finalisé en 10 tours, a été dominée par le trio composé du Syrien Youcef Srouji, de l'Algérien Hamza Mansouri (Shrajah) et de l'Ukrainien Holovash Oleksandor.

Ce trio de tête a pris les commandes de la course dès le 4e tour, avant d'être repris dans les trois derniers tours du circuit par le Grec Kastrantas, le Marocain Makhchoun et l'Algérien Fellah Abdelghani (GSP).

Arrivant à l'avant-dernier tour, l'Algérien n'a pu suivre le rythme imposé par ses deux coéquipiers de l'échappée qui ont collaboré ensemble pour en disputer la victoire finale de la course, revenue finalement au Grec Kastrantas, auteur d'une dernière accélération dans les 500 derniers mètres de l'arrivée.