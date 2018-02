LIGUE 2 MOBILIS - 21E JOURNÉE : LE MOB ET LA JSMB 2ES AU CLASSEMENT Les Béjaouis sur le chemin de la consécration

Par Boualem CHOUALI -

Les deux voisins, la main dans la main

A neuf journées du tomber de rideau, les jeux ne semblent pas faits, bien au contraire, tout est remis sur le tapis à compter de la 22e journée de la Ligue 2. Les trois billets pour la Ligue 1 se font désirer de plus en plus et la course pour les avoir s'annonce des plus acharnées.

La 21e journée de la Ligue 2 Mobilis a été bénéfique pour les deux clubs béjaouis le MOB et la JSMB, les deux frères ennemis qui se disputent l'accession à distance. Une bataille à distance qui pourrait aboutir à une consécration commune à la fin des courses.

En effet, dauphins du leader avec 39 points au compteur, les deux clubs phares de la ville de Yemma Gouraya peuvent aspirer à une accession à neuf matchs du tomber de rideau, pourvu qu'ils continuent sur leur même lancée. Cette 21e journée jouée avant-hier a complètement chamboulé le haut du tableau et du coup, elle a relancé la course à l'accession.

Le faux pas à domicile du leader, l'AS Aïn M'lila, la défaite de son dauphin la JSM Skikda et la victoire du CABBA, de la JSMB à domicile et celle du MOB à l'extérieur a donné lieu à un regroupement des plus serrés en haut du tableau. Pas moins de six clubs à savoir l'ASAM, le MOB, la JSMB, le CABBA la JSMS et l'ASO peuvent prétendre à l'accession à la fin des courses. A neuf journées du tomber de rideau, les jeux ne semblent pas faits bien au contraire, tout est remis sur le tapis à compter de la prochaine journée, la 22e de la Ligue 2 Mobilis.

Les trois billets pour la Ligue 1 Mobilis se font désirer de plus en plus et la course pour les avoir s'annonce des plus acharnées. L'issue de cette 21e journée a donné un haut du tableau composé d'un leader l'AS Aïn M'lila avec 41 points, suivi par les deux dauphins béjaouis avec 39 points au compteur chacun. A la 4e et 5e place, on retrouve la redoutable équipe de la JSM Skikda et le CA Bordj Bou Arréridj avec 38 points au compteur. Soit une course à cinq pour trois billets d'accession, sans oublier l'ASO Chlef qui pointe à la 6e place avec 33 points au compteur. Il est vrai que cette 21e journée a été des plus bénéfiques pour les deux clubs phares de la Soummam, qui se mettent sur le chemin de l'accession, mais ça reste insuffisant pour réaliser le rêve de toute une région.

A cet effet, plus d'engagement, de détermination et de persévérance s'imposent à eux s'ils veulent être au rendez-vous à la fin des courses. Pour les deux clubs béjaouis, l'accession est jouable à condition de faire le plein à domicile et d'aller chercher le maximum de points en dehors de leur base à commencer par la prochaine journée qui s'annonce décisive pour les deux clubs, notamment pour la JSMB qui est appelée à se déplacer chez un conquérant direct à l'accession, la JSM Skikda en l'occurrence. Un sérieux tournant de l'exercice pour le doyen des clubs kabyles dans un match à six points pour les deux équipes. Contrairement aux Vert et Rouge de Yemma Gouraya, les Crabes recevront la modeste équipe du WA Tlemcen à domicile.

Un match qui s'annonce plus ou moins à leur portée, mais gare à l'excès de confiance puisque les Crabes ont tendance à sous-estimer leurs adversaires du bas du tableau. Ils doivent assurer à domicile pour faire dissiper les nuages qui planent dans le ciel de la maison des Vert et Noir et afin d'entrevoir le reste du championnat dans les meilleures conditions psychologiques possibles d'autant plus qu'ils ont un calendrier relativement favorable puisqu'après cette rencontre, ils se rendront à Relizane, avant de recevoir le CRB Aïn Fakroun pour sortir chez son voisin la JSMB dans un derby de la Soummam et accueillir à domicile pour le compte de la 26e journée, l'actuel leader, l'ASAM à domicile. C'est dire que les Crabes sont plutôt mieux placés que leurs voisins pour un billet en Ligue 1 Mobilis. Cependant, les Vert et Rouge sont plus ou moins favorables hormis deux sorties périlleuses à Skikda et à Bordj Bou Arréridj. Une accession à deux? c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à l'ex-capitale des Hammadites.