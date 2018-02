COMBAT PROFESSIONNEL DE BOXE (SUPERS-MOYENS) Abbadi remporte son premier titre

Cette première consécration dans le monde de la boxe professionnelle d'Ilyas Abbadi âgé de 26 ans a été réalisée en battant aux points son rival le Français Anthony Brand de 35 ans.

Le pugiliste algérien Ilyas Abbadi a battu, avant-hier à la salle omnisports de la localité de Daya Ben Dahoua à une dizaine de km au nord de la ville touristique de Ghardaïa, le Français Anthony Brand, lors d'un combat professionnel dans la catégorie des supers-moyens.

L'Algérien Abbadi (1,85 m) a scellé le sort de la partie composée de quatre rounds en s'imposant devant un public acquis aux points à l'unanimité des juges en plaçant plusieurs enchaînements qui semblaient ébranler légèrement le Français.

«Ce combat n'est que le début de l'aventure pour ce jeune boxeur Abbadi très doué et qui peut redonner un souffre à la boxe algérienne», a indiqué Mohamed Benguesmia ancien champion de boxe et ménager général du jeune boxeur Abbadi à l'issue de ce gala de boxe.

De son côté, le Français Anthony Brand a reconnu la supériorité de Abbadi auquel il avait souhaité une bonne continuation dans son aventure professionnelle.

Pour le jeune boxeur Abbadi, qui débute sa carrière chez les professionnels, il a rappelé, dans sa déclaration, qu'il s'est fixé pour but de «devenir un champion dans sa catégorie super-moyens». «J'ai envie de bien faire et de travailler pour honorer mon pays» a-t-il souligné.

Dans un autre combat en catégorie léger, le Français George Leroy s'est montré convaincant et expéditif face à l'Algérien Fateh Mounia en remportant la partie au milieu du premier round par K.-O. Suivie par un large public, cette soirée gala de boxe, intitulée «La nuit des champions», organisée sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Fédération algérienne de boxe et la direction de la jeunesse et des sports de Ghardaïa, à l'occasion de la célébration des festivités du 24 Février anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, a été également marquée par de nombreux combats destinés, essentiellement, à permettre aux jeunes pugilistes du GSP, Boxing Club de Tizi Ouzou (BC TO) et le Flambeau de Sidi Amar de Tipasa (FSAT) de s'adapter aux conditions dans lesquelles se déroulent les combats de la boxe professionnelle. Pour les organisateurs, cet évènement est organisé à Ghardaïa dans le but de contribuer au développement de cette discipline sportive dans la région du Sud algérien.