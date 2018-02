EMPOLI LEADER DE LA SÉRIE B ITALIENNE Magnifique but de Bennacer à l'ultime seconde

Avant-hier, Empoli se déplaçait chez le 5e du championnat de Série B italienne, Cittadella, pour confirmer son statut de leader a réussi le nul 1-1 grâce au premier but de Bennacer cette saison. Après avoir encaissé un but à la 37e par l'Ivoirien Kaoumé, Empoli qui pensait devoir partager sa place de leader avec Frosinone, a vu son milieu de terrain algérien réaliser dans les toutes dernières secondes du temps additionnel un exploit personnel. En effet l'international algérien après un relais dans la surface avec Veseli élimine trois défenseurs devant la ligne de but, avant un tir en rupture qui vient se loger dans la lucarne, avec ce but Empoli reste seul en tête de la Série B avec un point d'avance.