FIFA Le MCA sommé de payer Ngoula

Le MC Alger en conflit avec son ancien joueur, Patrick Ngoula, est sommé par la Fédération internationale de football de payer la somme de 23 millions de dinars due au joueur camerounais. L'international camerounais, Patrick Ngoula, a signé au Mouloudia en 2014 un contrat de deux ans et demi. Le salaire mensuel qu'avait proposé le club était de 10.000 euros. La FIFA a été sollicitée par Patrick Ngoula pour arbitrer le conflit, cette instance a donné raison au joueur de 23 ans et a envoyé une correspondance au Doyen lui demandant de payer le camerounais avant le 6 mars 2018. Au-delà de cette date butoir, le MC Alger risque de lourdes sanctions, sportive et financière. Comme ce fut le cas pour l'USM Bel Abbès en début d'année qui avait reçu une amende de 15 000 francs suisses à payer à la FIFA ainsi qu'une défalcation de 6 points au classement général de Ligue 1. L'agent sportif de Patrick Ngoula a déclaré: «Le cas Ngoula ressemble aux affaires Ngomo (CRB) et du joueur de l'USMBA, Jessy Mayele. La FIFA a contraint les deux clubs à verser les indemnités en devise dans son compte au Cameroun. Le Mouloudia doit trouver une solution avant le 6 mars car la décision de la FIFA est définitive.»