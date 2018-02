FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE TAEKWONDO Retrait de confiance à Tiabi, l'AGE fixée au 3 mars

Les membres de l'assemblée générale de la Fédération algérienne de taekwondo (ATF) ont retiré leur confiance au président Abdelhak Tiabi, lors d'une session extraordinaire (AGEx) tenue avant-hier au Complexe sportif Ahmed-Ghermoul (Alger), fixant au samedi 3 mars le déroulement de l'assemblée élective (AGE). Au cours des travaux de cette AGEx, qui se sont déroulés dans un climat serein, 32 membres sur les 45 qui composent l'AG ont voté à main levée, la destitution d'Abdelhak Tiabi, alors que la composante du Bureau fédéral a été maintenue. L'AGEx s'est déroulée en présence du directeur général des sports par intérim au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), Lyamine Bekhti et du directeur central au MJS, Abdelmalek Yaker, en l'absence du président déchu. Les membres de l'AG ont arrêté la date du samedi 3 mars pour le déroulement de l'assemblée élective (AGE), alors que le dépôt des candidatures a été ouvert hier et se poursuivra jusqu'au mardi 27 février à 12h. En vue de cette AGE, une commission de candidatures a été installée. Elle comprend Mohamed Guettai (Ligue de Aïn Defla), Djamel Menguer (Ligue de Médéa) et Salaheddine Ben Mouhoub (Ligue d'Alger), alors que la commission de recours regroupe Youcef Khaledi, Abdallah Khedrane et Ahmed Bouhchine. Tiabi, destitué pour «mauvaise gestion et prise de décisions unilatérales», avait été élu à la tête de l'ATF une première fois pour le mandat olympique 2013-2016 en remplacement de Mohamed Daîm Allah, avant de remporter un second mandat sans avoir la majorité des voix (2017-2020).