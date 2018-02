IL A REJOINT LE FC STUMBRAS KAUNAS Meziani rebondit en Lituanie

Perdu de vue depuis décembre et une formalité administrative bloquant une délivrance de visa, Tayeb Meziani refait surface en rejoignent le FC Stumbras Kaunas après un prêt non concluant au Havre AC. Le joueur âgé de 21 ans rejoint le récent vainqueur de la coupe de la Lituanie, dont le championnat vient de commencer ce week-end. Le staff technique du HAC avait expliqué sa situation par l'existence de lacunes au niveau de certains aspects de son jeu notamment au niveau tactique, mais surtout par un manque d'implication du joueur ratant notamment quelques séances d'entraînements et n'étant ensuite plus convoqué avec l'équipe réserve. Par la suite, le joueur a dû faire face à une situation administrative liée à son visa le bloquant en Algérie, alors qu'il avait profité de quelques jours de repos pour retourner à Alger. La situation se débloquant au cours du mois de janvier, le joueur a ainsi pu regagner l'Europe cherchant notamment un point de chute, ne se satisfaisant pas de sa situation au sein du doyen des clubs français. Ainsi, alors qu'il était question d'essais et d'une probable signature au Portugal, c'est finalement en Lituanie que le joueur continuera sa carrière européenne. Cette semaine, le FC Staumbras Kaunas a annoncé l'arrivée du joueur sans préciser la forme et la durée du contrat. Il rejoint ainsi un club fondé en 2013, classé 7e la saison dernière lors de la première phase du championnat et vainqueur de la coupe de Lituanie face au Zalgiris Vilnius.

Le cas Meziani met en lumière la relative difficulté du PAC à bien exporter les joueurs formés au sein de son Académie mise en place en 2007. Excepté le cas Bensebaini prêté en Belgique et à Montpellier puis finalement vendu à Rennes pour 2 millions d'euros, le club d'Hydra a connu quelques mésaventures dans l'exportation de ses joueurs faisant écho à la situation d'Ibouzidène, El Mouaden et Benrabah au Paris FC, avec qui la structure JMG avait noué un partenariat puis rompu en 2012, obligeant les trois joueurs à faire demi-tour. Youcef Attal étant désormais le seul joueur prêté par le PAC en Europe, à Courtrai où il s'est remis d'une blessure au genou. Cependant, il ne fait pas partie des plans du nouvel entraîneur Glen De Boeck.