L'USMB RELANCE LA LUTTE POUR LE MAINTIEN Le Mouloudia d'Alger sur le podium

L'USM Alger et le MC Alger se sont neutralisés (2-2, mi-temps 2-0) en match derby disputé samedi soir au stade du 5-Juillet pour le compte de la 21e journée de Ligue 1 Mobilis, ayant vu l'USM Blida remporter une précieuse victoire dans la course au maintien, après avoir disposé du DRB Tadjenanet (1-0), au moment où le CR Belouizdad et l'ES Sétif ont ramené de bons résultats nuls, respectivement (1-1) de chez la JS Saoura et (0-0) et de l'Olympique de Médéa. Les choses avaient pourtant bien démarré pour les Rouge et Noir dans ce grand derby algérois, car ayant commencé par mener (2-0) après seulement vingt minutes de jeu, grâce à Derfalou et Bouderbal, buteurs respectivement dès la première et la 189e minutes, avant de se faire rejoindre en deuxième mi-temps. Le Doyen avait commencé par réduire le score par Bendebka (55'), avant d'obtenir un penalty à la 70', que le gardien Mohamed Amine Zemmamouche a stoppé devant Walid Derrardja. Mais le capitaine mouloudéen Abderrahmane Hachoud avait bien suivi l'action et a réussi à récupérer le ballon avant de le pousser au fond des filets (2-2). Un nul au goût de victoire pour le MCA, revenu de très loin pour sauver les meubles dans ce derby ô combien cher à des centaines de milliers d'Algérois. Quoique, sportivement parlant, ce score de parité n'arrange aucune des deux équipes, car elles restent littéralement scotchées à leurs anciennes positions, dans le classement général loin du leader. En effet, le MCA se maintient sur la 3e marche du podium, avec 34 points, suivi de son adversaire du jour, qui partage la 4e place avec le Paradou AC et la JS Saoura, avec 32 points chacun. La JSS avait raté un peu plus tôt une très bonne occasion de renouer avec le succès, elle qui n'a plus gagné depuis cinq matchs, en concédant un nouveau nul à domicile face au CR Belouizdad. Hamia avait pourtant mis le club du Sud sur les bons rails, en ouvrant le score dès la 25', mais Draoui a réussi à niveler la marque pour le Chabab à la 37', pour un score final (1-1). Un résultat qui maintient la JSS à la 4e place du classement général avec 32 points chacun, au moment où le Chabab en gagne une, grâce à ce nul, et se hisse par la même occasion au 10e rang, avec l'USM Bel Abbès, avec 23 unités chacun. De son côté, l'USM Blida, l'actuelle lanterne rouge a remporté une importante victoire dans la course au maintien, en disposant du DRB Tadjenanet (1-0), grâce à son buteur-maison Samy Frioui, ayant trouvé le chemin des filets dès la 4'. Un score précocement acquis, que les Verts et Blanc ont jalousement défendu jusqu'au coup de sifflet final, pour l'emporter (1-0) et revenir ainsi à seulement à trois longueurs de l'avant-dernier, l'USMH. Par ailleurs, l'Olympique de Médéa s'est neutralisé à domicile avec l'ES Sétif (0-0), ce qui le maintient à la 9e place, avec 24 points, au moment où l'Aigle noir occupe seul la 8e place, avec 30 points.