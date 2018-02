TOURNOI MOVISTAR III DE TENNIS Inès Ibbou tombe en demi-finale

La tennis-woman algérienne Inès Ibbou a été éliminée avant-hier, en demi-finale du tournoi Movistar III, organisé du 19 au 25 février sur les courts en terre battue de l'Académie Guillermo Villas de Majorque (Espagne), après sa défaite par deux sets à un (6-3, 5-7,3-6) contre la l'Australienne Seone Mendez. Les choses avaient pourtant relativement bien commencé pour l'Algérienne de 19 ans, ayant remporté assez facilement le premier set (6-3), avant de concéder difficilement le second (7-5), et s'effondrer finalement dans le troisième (6-3). C'est donc l'Australienne, tête de série N°8, qui se qualifie pour la finale de ce tournoi à 15 000 USD, où elle défiera l'Espagnole Marina Ribera Bassols, ayant sorti de son côté la Moldave Alexandra Perper (6-1, 3-6, 7-5). Ibbou (670e mondiale) avait directement intégré le tableau final de ce tournoi professionnel, où elle a commencé par enchaîner trois victoires, respectivement contre l'Allemande Irina Cantos Siemers (6-0, 6-0), l'Espagnole Eva Guerrero Alvarez (7-5, 6-4), et la Japonaise Aiko Yoshitomi (7-5, 6-1), avant de s'incliner en demi-finale. Il s'agit du troisième tournoi consécutif à Majorque pour l'Algérienne, après les Movistar I et II, auxquels elle avait pris part du 5 au 11 février et du 12 au 18 février, à la Rafael-Nadal Académie. Dans le Movistar I, qui était son tout premier tournoi en 2018, Ibbou a été éliminée dès le premier tour, aussi bien en simple qu'en double. Mais elle a réussi à faire un peu mieux dans le tournoi suivant, en passant avec succès le premier tour du tableau simple, avant de se faire éliminer au second.