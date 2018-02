WERDER BRÊME Belfodil héros face à Hambourg

Dans un match à six points face à Hambourg qui lutte aussi pour le maintien, le Werder Brême devait s'imposer pour sortir de la zone de relégation. Belfodil a aidé à faire la décision à la 86e minute. L'ancien joueur de l'Inter a fait son entrée à la 73e minute et a participé à la 86e à la seule réalisation de la partie, sur un tir de Johannsson mal repoussé par le gardien, il se jette au premier poteau et gêne le défenseur d'Hambourg Rick van Drongelen qui marque contre son camp. Un but synonyme de trois points importants pour le Werder qui sort enfin de la zone de relégation. En fin du match l'attaquant algérien Ishak Belfodil a déclaré en zone mixte: «Ce n'est pas important qui était le dernier sur le ballon. La chose importante est que nous avons gagné. C'était une victoire pour toute la ville.» Donné partant cet hiver, le longiligne attaquant âgé de 26 ans n'a marqué qu'un seul but en Bundesliga pour huit petites titularisations, mais aussi deux buts en coupe d'Allemagne.