ZEMMAMOUCHE, PORTIER DE L'USMA "Ma dernière saison en Algérie"

On l'a vu très remonté durant le match, Mohamed Lamine Zemmamouche (32 ans), le portier de l'USMA qui a permis aux siens de ne pas perdre le derby après la remontée au score du Mouloudia s'est dit dégoûté de ce qui se passe en coulisse. «Je remercie les joueurs pour ce qu'ils ont produit, mais c'est tout ce qu'on a pu réaliser. On aurait pu repartir avec les trois points mais durant la deuxième période ils étaient meilleurs que nous à tous les niveaux. La responsabilité est partagée entre nous tous, joueurs et staff.» Le gardien n'a pas oublié de dénoncer les pressions subies dans le tunnel. «Je pense que c'est ma dernière saison dans le championnat d'Algérie parce que j'ai vu des choses tristes. Pour qu'à chaque match je m'énerve comme ça c'est parce que certains ont le doit de faire des choses alors que toi on te montre du doigt. Il fallait voir dans le tunnel avant d'entrer sur le terrain certains nous mettre la pression. C'est décidé, c'est ma dernière saison dans notre championnat.»