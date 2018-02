TOURNOI INTERNATIONAL «MEHDI-BOURAS» DE TENNIS JUNIORS Début de la compétition à Alger

30 pays sont présents dans ce tournoi

Le tournoi international de tennis Mehdi-Bouras (grade 4), relevant du Circuit ITF juniors, a débuté hier au Tennis club d'Hydra (Alger), avec la participation globale de 113 joueurs dont 53 filles issues de 31 pays.

L'Algérie participe avec 19 athlètes (12 garçons et 7 filles) dont la majorité disputera la phase de qualifications qui a eu lieu dimanche et se poursuivra aujourd'hui, alors que le tableau final débutera demain. Outre l'Algérie (pays hôte), 30 pays sont présents à cette manifestation d'envergure internationale, à savoir la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, la Grèce, l'Italie, la France, la Hongrie, l'Iran, la Côte d'Ivoire, le Portugal, la Bulgarie, la Colombie, le Brésil, l'Espagne, les Etats-Unis, l'Irlande, l'Allemagne, le Mozambique, la Thaïlande, le Kazakhstan, Maurice, la République tchèque, la Russie, la Pologne, le Mexique, les Pays-Bas, le Cameroun, le Bélarus, la Suisse et l'Autriche. «Ce tournoi international organisé en collaboration avec la Fédération algérienne de tennis est devenu une tradition pour nous. C'est un tournoi qui permettra à nos jeunes juniors de jouer le maximum de matchs et gagner des points en remportant des victoires pour qu'ils améliorent leur classement mondial ou pour l'intégrer et aussi de se mesurer à des adversaires de qualité», a indiqué le président du Tennis club d'Hydra (HAC), Azzi Tahar qui n'a pas caché sa «satisfaction» quant au nombre de pays participants qui a dépassé la barre des 30. «Franchement, nous sommes très heureux du nombre record des participants ici à Hydra. Déjà, l'an dernier c'était un grade 5 et nous avons enregistré 28 pays, aujourd'hui il est devenu un grade 4 et nous avons trois pays en plus et ça nous fait énormément plaisir. Il faut que vous sachiez qu'il y a plus de 14 joueurs dans la liste d'attente, ce qui veut dire que les étrangers sont intéressés pour venir jouer en Algérie. Vu ce nombre qui augmente chaque année, nous allons demander à la Fédération internationale de tennis (ITF) de nous autoriser à inscrire des tableaux de 64 joueurs dans la compétition pour l'année prochaine», s'est félicité le patron du HAC. Sur les chances des Algériens de réussir un parcours honorable, Azzi estime que leur mission est un peu «compliquée» en présence de plusieurs joueurs étrangers relativement bien classés dans le ranking mondial. «La jeune Lynda Benkaddour est parmi les favorites pour atteindre le dernier carré vu qu'elle est la tête de série N°2. Pour les autres joueurs, ce tournoi va leur permettre de disputer des matchs internationaux et de se frotter à des joueurs de haut niveau», a précisé Azzi. Les finales des tableaux du double sont programmées vendredi prochain en après-midi et les finales du simple seront disputées samedi matin.

Le juge arbitre algérien Amine Mohatet dirigera les tableaux simple et double, tandis que Salah Bouzidani sera le directeur du tournoi, dédié à la mémoire de Mehdi Bouras, ancien joueur de l'Equipe nationale juniors décédé en 2013 à l'âge de 24 ans.