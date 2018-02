LIGUE 1 MOBILIS - 21E JOURNÉE : IL A ENTAMÉ HIER SON TRAVAIL Vent favorable pour Bouzidi à la JSK

Par Kamel BOUDJADI -

La rage est de retour dans le camp des Canaris

L'arrivée de Youcef Bouzidi à la barre technique s'est accompagnée d'un élan de soutien, non seulement des supporters, mais aussi des anciens du club qui se sont joints à l'élan collectif pour la sauvegarde de la JSK.

C'est hier que le nouvel entraîneur Youcef Bouzidi a pris ses fonctions à la tête de la barre technique de la JSK. Après une victoire à domicile, le nouveau coach semble avoir les vents favorables pour mener le bateau kabyle loin de la relégation. Ainsi, après avoir assisté à la rencontre de vendredi dernier comme spectateur, Bouzidi a entamé hier les séances d'entraînement avec les joueurs. La mission est difficile car le spectre de la relégation n'est que momentanément éloigné. D'autres points ont nécessaires pour s'éloigner de la zone rouge. Et ce n'est pas du tout évident malgré l'excès d'optimisme dont il fait preuve. Un travail colossal l'attend au niveau de tous les compartiments, essentiellement celui offensif. Le club manque terriblement d'un attaquant de pointe à même de concrétiser. Et c'est justement là que réside le secret des points à glaner essentiellement. Aussi, depuis hier, les Canaris étaient en préparation du prochain match de coupe face à l'USM Blida. Avec plus d'entrain, suite à la dernière victoire, les joueurs comptent se ressaisir et donner du spectacle. C'est l'avis du coach Bouzidi d'ailleurs, qui affirmait que ce n'était pas du tout logique que ses poulains jouent la relégation. Avec un tel niveau de jeu, l'équipe mérite mieux. Et c'et ce qu'il promet d'atteindre. En effet, optimiste et écartant même l'idée de la relégation, Youcef Bouzidi met le cap sur Dame Coupe. Elle est à la portée de l'équipe kabyle qui va travailler dur pour atteindre ce nouvel objectif que se fixe le nouveau coach. Bouzidi veut carrément renverser la vapeur. Il y a quelques jours seulement, le danger de la relégation était imminent et hier, le nouveau coach kabyle trace un trait dessus et pense déjà à se battre pour la coupe. Un véritable coup de starter pour réveiller l'espoir. De leur coté, les supporters ne comptent pas rester en marge. Le stade du 1er-Novembre sera désormais archicomble pour soutenir les Canaris. La démonstration de ce vendredi face à l'USM Bel Abbès est suffisamment éloquente. Les gradins étaient archicombles. Les joueurs assistaient à un véritable rêve. Depuis des années, ils n'ont pas joué devant un public aussi nombreux. Le résultat était immédiat. La victoire a été arrachée à un adversaire qui était visiblement de même niveau, si ce n'est un peu plus. Par ailleurs, il est à rappeler que l'arrivée de Youcef Bouzidi à la barre technique s'est accompagnée d'un élan de soutien non seulement des supporters mais aussi des anciens du club qui se sont joints à l'élan collectif pour la sauvegarde de la JSK. Enfin, depuis hier donc, l'instabilité ne peut plus être un argument car à tous les niveaux la sérénité semble revenir, même relativement. Au niveau de la direction, Cherif Mellal semble prendre les choses en main. Dans quelques jours, il appellera à l'augmentation du capital de la Sspa-JSK. Une méthode qui n'exclut aucun amoureux du club qui souhaite acheter des actions en mettant son argent pour le bien de la JSK. Ainsi, avec la stabilité enfin retrouvée à la maison, les Canaris pourront aller chercher des victoires et des consécrations. L'avenir sourira-t-il enfin au club kabyle?



Coupe d'Algérie

Les Canaris privés de leur stade?

La Commission nationale de la coupe d'Algérie vient d'informer les dirigeants de la JSK de la non-conformité du stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, pour la réception de l'USM Blida en quart de finale de coupe d'Algérie.

Le stade de la JS Kabylie est doté d'une pelouse synthétique de 5e génération et peut contenir plus ou moins 18.000 personnes. La plus grande affluence enregistrée au stade du 1er-Novembre 1954 était de 20.000 supporters, lors du match de Ligue des champions africaine (JSK-AL Ismaïli) en septembre 2010.

Les dirigeants du club ont demandé à la commission nationale de la coupe d'Algérie la réévaluation de la capacité du stade, jugeant que ce dernier est parfait pour la réception d'un quart de finale de coupe. Le règlement de la coupe d'Algérie stipule à l'article 15: Les stades de domiciliation des rencontres à partir des quarts, et demi-finales doivent avoir un terrain doté d'un tapis en gazon naturel ou artificiel, le stade doit avoir impérativement une capacité d'accueil de 20.000 places assises. Toujours selon le règlement, dans le cas ou le stade d'un club recevant, ne satisfait pas aux exigences réglementaires, le club qui reçoit doit communiquer, dans les 24 heures suivant le tirage au sort, le stade conforme aux conditions exigées sinon la commission d'organisation de la coupe d'Algérie, procède à la domiciliation des rencontres dans des stades répondant aux normes, cette décision est sans appel.