STAGE DES VERTS AU CTN DE SIDI MOUSSA Simple revue d'effectif pour Madjer

Par Saïd MEKKI -

Le coach national entouré de ses joueurs

Lors de ce regroupement, les joueurs locaux se contenteront d'un match d'application entre eux. Et c'est à se demander une fois de plus, pourquoi organiser de tels stages si les joueurs ne bénéficieront d'aucun «plus» sur le plan de la préparation?...

La sélection nationale des joueurs locaux a entamé son stage de préparation, hier, au Centre technique national de Sidi Moussa, avec la présence, en principe, de l'ensemble du groupe. C'est le troisième stage des locaux sous la houlette du staff technique composé de Rabah Madjer, sélectionneur principal, assisté par Méziane Ighil et Djamel Menad. En effet, le premier regroupement a eu lieu en décembre dernier alors que le second a eu lieu le 7 janvier dernier à l'issue duquel la sélection nationale A' avait disputé un match amical contre la sélection du Rwanda, en Tunisie. Après la large victoire

(4-1), le sélectionneur Rabah Madjer bombait le torse, histoire de narguer ses détracteurs, pour ne pas dire ceux qui le critiquent en tant que coach. Les 25 joueurs convoqués cette fois-ci par Madjer sont pour la plupart trentenaires ou plus proches de cet âge, ce qui a fait couler beaucoup d'encre quant à cette «nouvelle stratégie» adoptée par le sélectionneur qui se déclare prêt à aider les jeunes de cette catégorie. De plus, cette fois-ci, le sélectionneur a convoqué 25 au lieu de 23 joueurs comme ce fut le cas auparavant. L'explication à ce changement du nombre est dû au fait que le staff technique veut faire disputer aux joueurs un match d'application entre eux. Et là, il faut bien mettre noir sur blanc qu'il est bien regrettable de constater l'absence d'un sparring-partner pour les 25 locaux convoqués pour ce stage, au moment où la sélection palestinienne se trouve à Alger. Et c'est à se demander pourquoi Madjer n'a pas songé à profiter de l'occasion afin de faire disputer un match amical contre cette sélection avant qu'elle ne le fasse avec la sélection des Olympiques, dirigée par le directeur des Equipes nationales (DEN), Boualem Charef! Bref, cette fois-ci, les joueurs locaux se contenteront donc d'un match d'application entre eux. Et c'est à se demander une fois de plus, pourquoi organiser de tels stages si les joueurs ne bénéficieront d'aucun «plus» sur le plan de la préparation?... A noter enfin que concernant les prochaines échéances où peuvent évoluer les joueurs locaux, on notera donc la prochaine coupe d'Afrique des nations, prévue en 2019 au Cameroun, et dont la reprise des éliminatoires pour les Verts est prévue en septembre prochain. Ensuite, il y a le championnat d'Afrique des nations 2020, prévu en Éthiopie. Il s'agit de la 6e édition du championnat d'Afrique des nations, réservée aux 16 meilleures équipes africaines locales. Cela voudrait-il dire que Madjer table sur ces joueurs «trentenaires» pour bien préparer le CHAN 2020? D'ailleurs, lui-même l'a annoncé dans sa dernière déclaration à la presse en indiquant: «Mon objectif est de composer une équipe locale forte, qui sera appelée à disputer les qualifications du championnat d'Afrique des nations 2020. Les meilleurs parmi les locaux vont renforcer l'équipe A». Quant à la CAN 2019, Rabah Madjer semble avoir également pris sa décision de ne s'appuyer que sur la majorité des joueurs expatriés, lui qui a déclaré récemment que «si cette sélection algérienne actuelle ne remportait pas la CAN 2019, il ne sait pas quand est-ce qu'elle pourrait le faire», allusion au niveau élevé que possède cette sélection, selon la vision du sélectionneur des Verts... Quant aux jeunes joueurs dont les Olympiques et les Espoirs, que prépare le directeur des Equipes nationales, Boualem Charef, ils peuvent attendre pour être encouragés, ne serait-ce qu'en figurant dans la liste des joueurs locaux!...