AL SADD Bounedjah s'offre un quadruplé

Les attaquants algériens Baghdad Bounedjah et Youghourta Hamroun, ont été les artisans de la victoire de leur équipe, Essad Qatari, en inscrivant les cinq buts de leur équipe devant El Ahly (5-0) en match comptant pour la 18e journée du championnat du Qatar disputé avant-hier soir à Doha. Le goleador algérien, Bounedjah s'est permis le luxe d'inscrire un quadruplé consécutivement aux 5e, 55e, 75e et 82e minutes avant que son compatriote Hamroun n'inscrive le 5e but à la 90e+2. Cette victoire la 15e de la saison pour Al Sadd, lui permet de totaliser 46 points, à deux longueurs du leader Dahil (48 pts) entraîné par l'Algérien, Djamel Belmadi. Lors de la prochaine journée, Al Sadd affrontera justement le leader Dahil dans le match au sommet de la 19e journée.