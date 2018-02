APPROCHÉ PAR AL NASSR SAOUDI Le président de Ohod veut garder Doukha

Le président du club saoudien Ohod Club, Saud Al-Harbi, a déclaré vouloir garder le gardien international algérien, Azzedine Doukha, la saison prochaine. Les dirigeants du club de Ohod veulent faire signer à Doukha une prolongation de contrat. Le président du club a déclaré: «Azzedine Doukha se sent bien avec nous, il mène un parcours remarquable et il veut continuer avec Ohod», il a ajouté concernant les rumeurs qui donnent Doukha partant vers Al Nassr FC: «Al Nassr ne nous a pas contacté au sujet de notre gardien Azzedine Doukha.» Au mois de juillet 2017, l'ancien gardien de l'USM El Harrach et de la JS Kabylie a signé un contrat d'une année à Ohod SC, nouveau promu en première division du championnat saoudien.