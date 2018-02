BOUDEBOUZ, MENEUR DE JEU DU BETIS SÉVILLE "Je vais donner aux fans ce qu'ils attendent de moi"

L'international algérien, Ryad Boudebouz, est revenu dans un entretien accordé au quotidien espagnol ABC, dans son édition locale de Séville, sur ses dernières prestations avec le Bétis ainsi que les déboires de la sélection nationale ces dernières années. L'attaquant des Verts a déclaré sur ses débuts difficiles en Espagne: «J'ai reçu beaucoup de critiques. Les gens voulaient que je joue, mais quand j'ai mal au genou, c'est très difficile. Ils doivent comprendre que j'avais besoin de patience, j'avais besoin d'une adaptation car, c'était mes premiers pas hors de France», il a ajouté: «Au fil du temps, je vais donner aux gens ce qu'ils attendent de moi. Je sais que les fans sentent que je peux faire quelque chose et je suis prêt à répondre à cette affection.» Concernant son choix de porter les couleurs de l'Algérie en sélection nationale, Boudebouz a déclaré: «C'était pas dur pour moi. Il est vrai que j'ai joué dans les Equipes nationales inférieures en France, jusqu'à 19 ans. Quand la Coupe du monde 2010 est arrivée, j'avais fait mon choix. J'ai grandi en France, mais mon père m'a toujours parlé de joueurs algériens.» Concernant l'échec de la qualification en Coupe du monde, Boudebouz a souligné: «Il faut comprendre qu'il est très difficile de se qualifier en Afrique. Les conditions sont différentes, très compliquées, les terrains ne sont pas bons et dans certains on ne peut même pas jouer. C'est dur et nous en avions envie, mais c'est le football.»