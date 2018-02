CLASSEMENT DES BUTEURS DE LIGUE 1 Derfalou conforte sa 2e place

L'attaquant de l'USM Alger Oussama Derfalou, auteur de son 12e but personnel samedi lors du derby de la capitale face au MC Alger (2-2), a conforté sa deuxième place au classement des buteurs du championnat de Ligue 1 Mobilis, au terme de la 21e journée. L'enfant de Boussaâda peut se targuer d'avoir inscrit le but le plus rapide dans l'histoire des confrontations historiques face au MCA, en parvenant à secouer les filets du portier Faouzi Chaouchi au bout de 24 secondes seulement. Le buteur-maison de la JS Saoura Mustapha Djallit, troisième au classement avec 10 buts, est de nouveau resté muet lors de la réception samedi du CR Belouizdad (1-1). L'ancien joueur du MC Alger et de l'ES Sétif n'a plus marqué depuis la 17e journée de la compétition, puisque sa dernière réalisation remonte à la 16e journée face à la JS Kabylie (2-0). L'attaquant du CS Constantine, Mohamed Amine Abid, auteur de l'unique but de son équipe vendredi à domicile face à l'US Biskra (1-0), avait consolidé sa position en tête avec 14 buts, égalant du coup le nombre de buts inscrits par le meilleur buteur du précédent exercice (2016-2017) Ahmed Gasmi (NA Hussein Dey) auteur de 14 réalisations, dont 8 sur penalty. L'attaquant de la lanterne rouge, l'USM Blida, Samy Frioui est en train de monter en puissance, parvenant à signer son 9e but personnel lors de la victoire décrochée à domicile face au DRB Tadjenanet (1-0).