COUPE D'ALGÉRIE (QUARTS DE FINALE) L'USMBA en stage avant de recevoir la JSS

L'USM Bel Abbès effectuera un mini-stage à Aïn Témouchent en prévision du match devant l'opposer à la JS Saoura ce week-end dans le cadre des quarts de finale de la coupe d'Algérie, a-t-on appris de la direction de ce club.

Traversant une période délicate en championnat de Ligue 1 où l'équipe est désormais menacée de relégation, l'USMBA espère se refaire une santé en Dame Coupe.

Il s'agit de la troisième fois de rang que les gars de la Mekerra atteignent les quarts de finale de la compétition populaire.

Lors des deux précédentes, ils avaient été éliminés en demi-finales. Et pour bien préparer justement leur prochain rendez-vous, les protégés de l'entraîneur Si Tahar Cherif El Ouezzani ont repris hier, l'entraînement, soit trois jours après leur défaite en déplacement face à la JS Kabylie (2-1), en match comptant pour la 21e journée du championnat. Et si le coach des Vert et Rouge a demandé de lui programmer un mini stage en dehors de la ville de Sidi Bel Abbès, c'est pour assurer un maximum de concentration à ses poulains, souligne-t-on de même source, poursuivant que les joueurs subissent une grosse pression depuis quelque temps, surtout qu'ils restent sur une sévère défaite à domicile lors du derby de l'Ouest contre le

MC Oran (5-2).