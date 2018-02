ELIMINATOIRES DE LA CAN 2019 DES U20 L'Algérie affrontera la Tunisie au 1er tour

L'Equipe nationale des U20 sera opposée à son homologue tunisienne au premier tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations 2019 au Niger, selon le tirage au sort effectué au Caire, a rapporté avant-hier la Fédération algérienne sur son site officiel. Le match aller se jouera à Alger entre le 30, le 31 mars et le 1er avril, alors que la seconde manche est fixée entre le 20, le 21 et le 22 avril en Tunisie, a précisé la même source. En cas de qualification, la sélection algérienne sera opposée au Ghana, au 2e tour programmé au mois de mai prochain. Par ailleurs, l'Equipe nationale des U20 s'est imposée samedi dernier face au Qatar (2-0) en match amical disputé à Tabarka en Tunisie. Dans un match d'un bon niveau, les Algériens ont fait preuve de beaucoup de solidité et d'un mental d'acier pour faire face au jeu agressif de l'adversaire. Il fallait attendre l'heure de jeu pour voir Merouane Zerrouki (Paradou AC) surgir et ouvrir la marque pour les Verts. Un quart d'heure plus tard, c'est au tour de Redouane Zerdoum (NA Hussein Dey) de corser la marque et de porter le score à deux buts à zéro. La sélection nationale des U20 a rejoint juste après le match le pays.