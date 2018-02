FC PORTO Brahimi inscrit son 6e but en Liga

C'est un Brahimi plutôt en forme qu'on a vu en déplacement à Portimão pour une victoire 1-5 de Porto avec un but à la clé. Beaucoup de provocation balle au pied, quelques tours de rein pour ses adversaires au milieu, il est à l'origine du deuxième but signé Otavinho (16e) et il a marqué le cinquième but en étant à l'origine et à la conclusion de l'action (66e). C'est son sixième but de la saison en championnat et le FC Porto reste plus que jamais en tête avec cinq points d'avance sur ses concurrents.