JS KABYLIE Saâdi dit non à Mellal

L'ancien entraîneur de la JS Kabylie, Noureddine Saâdi, a annoncé qu'il n'avait pas l'intention de revenir au club à un autre poste. Le premier responsable de la JSK, Cherif Mellal, a déclaré pendant la semaine qu'il souhaitait avoir Saâdi comme directeur technique sportif du club kabyle. Une proposition que semble refuser, Noureddine Saâdi, il a déclaré: «Je ne comprends pas comment on m'a annoncé comme DTS alors qu'il y a quelqu'un en poste.», il a ajouté:«J'attends que le président Mellal m'appelle pour régulariser ma situation.» Pour rappel, une séparation à l'amiable a été trouvée entre la JSK et Noureddine Saâdi il y a de cela moins de 10 jours. La décision a été prise par les dirigeants kabyles sous la pression des supporters qui n'en pouvaient plus des mauvais résultats en championnat. Par ailleurs, le nouveau coach, Youcef Bouzidi, a déjà entamé sa mission avant-hier et devait signer son contrat hier à Tizi Ouzou. Il a déclaré: «J'ai parlé avec Mellal et on a tout réglé ensemble. Je vous annonce que je suis officiellement avec la JSK.» La JS Kabylie prendra part lors du prochain match au quart de finale de coupe d'Algérie face à l'USM Blida.