LEAGUE CUP Slimani dans l'équipe type

L'international algérien, Islam Slimani, fait partie de l'équipe type de la coupe de la Ligue anglaise, annoncé sur le site officiel de la League Cup. La finale de la coupe de la Ligue anglaise a été remportée, avant-hier par Manchester City sur le score de (3-0) face aux Gunners de Arsenal au stade de Wembley. L'attaquant des Verts a disputé quatre matchs avec Leicester City en League Cup. Slimani a été décisif pour les Foxes, il a inscrit un doublé face à Sheffield United au deuxième tour de la compétition, il a ensuite inscrit un but important pour son équipe face à Leeds United et enfin il a sorti Liverpool grâce à un but magnifique en 16es de finale. Avec quatre réalisations, Islam Slimani, est le meilleur buteur de la League Cup 2017-2018. Le buteur algérien, parti cet hiver à Newcastle, est toujours blessé à la cuisse. Slimani en a encore pour quelques jours avant de fouler les pelouses de Premier League sous le maillot des Magpies.