SCHALKE 04 Bentaleb de retour et buteur face à Leverkusen

Dans un match décisif pour une place sur le podium, Schalke 04 était en visite au BayArena pour affronter le Bayern Leverkusen. L'entraîneur des Bleus, Tedesco a rappelé Nabil Bentaleb, mais il l'a laissé sur le banc pour le faire rentrer à la 66e minutes pour essayer de renforcer le milieu de terrain et maintenir le score de 1-0 pour Schalke. À la 87e, les «Bleus royaux» ont obtenu un penalty après une faute dans la surface sur l'attaquant suisse Embolo, un penalty que Bentaleb va transformer avec succès pour inscrire son 4e buts cette saison en Bundesliga et confirmer la victoire de son équipe qui passe à la troisième position du classement général du championnat. Score final 2-0 donc pour Schalke à l'extérieur et un retour positif de Bentaleb après quelques semaines de tension avec son staff.